2 Ay Ücretsiz Dedicated Server Kampanyası

Tüm Fiziksel Sunucularımız İlk 2 Ay ÜCRETSİZ!

8 Core E5 XEON Sunucular, 4 Core E3 Fiyatına! Turhost Fiziksel Kiralık Sunucular.

Sizleri, fiziksel sunucu kampanyası ile ilgili bilgilendirmek isteriz. Yeni XEON E5 sunucularımız her türlü bireysel ve kurumsal iş yükü için ideal, yüksek performanslı ve çok uygun fiyatlarla hizmetinize sunmaktayız.

Fiziksel sunucu kampanyası ile ürünlerimizi “1 aylık alımlarda, 2 ay ücretsiz” olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle fiziksel sunucu ve veri merkezi altyapımızın kalitesini sizde deneyimleyebileceksiniz.

Size özel bir kaç indirimli sunucu hizmetimiz :

D7 Fiziksel Sunucu

1 adet Intel Xeon E3-1240 4 Core İşlemci

Detaylar: 2 Adet 500 GB Disk | 8 GB ECC RAM | 100Mpps Limitsiz Port

Fırsat: Kampanya boyunca 2 Ay Ücretsiz, 2 Ay sonunda Aylık 59$

D16 Fiziksel Sunucu

1 adet Intel Xeon E5-2670 8 Core İşlemci (HT ile 16 Core)

Detaylar: 1 Adet 240GB Kurumsal Samsung/Intel SSD | 16 GB ECC RAM | 100Mpps Limitsiz Port

Fırsat: Kampanya boyunca 2 Ay Ücretsiz, 2 Ay sonunda Aylık 79$

D150 Fiziksel Sunucu

2 adet Intel Xeon E5-2670 8 Core İşlemci (HT ile 32 Core)

Detaylar: 2 Adet 240GB Kurumsal Samsung/Intel SSD HW RAID 1 | 32 GB ECC RAM | 100Mpps Limitsiz Port

Fırsat: Kampanya boyunca 2 Ay Ücretsiz, 2 Ay sonunda Aylık 149$

Kampanya kapsamında D7 ve D14 için opsiyonel ayda sadece 5$ fark ile ek 240GB SSD disk alabilir ve Software RAID 1 konfigürasyon ile ek veri güvenliği sağlayabilirsiniz.

Diğer sunucu seçeneklerimize Kiralık Dedicated Server sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Intel E5-2670 XEON İşlemcili sunucularımızda 8 adet 2.6GHZ CPU Core bulunmakta (HT ile 16 core, 3.3GHZ Turbo). Bu yüksek core adedi sayesinde en yeni E3 XEON işlemcili sunuculardan ya da I5-I7 türevi desktop tabanlı desktop işlemcilerinden bile %35 e kadar daha yüksek performans elde edeceksiniz. Daha yüksek performanslara ihtiyacınız var ise çift işlemci opsiyonunu seçerek iki katı işlemci gücüne sahip olabilirsiniz.

Sunucularımızda bir diğer özellik de tamamen kurumsal Intel veya Samsung “Kurumsal SSD”lerin kullanılmasıdır. Bu sayede verileriniz daha uzun süre güvende olur ve kullanım ömrü boyunca daima ilk günkü gibi sabit SSD performansına sahip olursunuz. Firmamız, veri güvenliğiniz için desktop tabanlı basit SSD’leri sunucu işlemlerinde kesinlikle seçmemenizi tavsiye etmektedir.

Tüm fiziksel sunucularımızda 7×24 sorunsuz çalışabilme amaçlı ECC (Hata algılamalı Kurumsal RAM) RAM kullanılmaktadır.

Aşağıda yeni SSD sunucu altyapımız ait bir kaç görsel ekledik. Altyapımızın tanıtımı amacıyla ilerleyen günlerde veri merkezi gezileri düzenlemeyi ve sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz.

Fiziksel sunucularımız ile alakalı bir kaç ek özellik ve yenilik :

1000+ aktif sunucu müşterisinin tercih ettiği Türkiye’nin güvenilir Sunucu Servis Sağlayıcısı

ettiği Türkiye’nin güvenilir Sunucu Servis Sağlayıcısı Türkiye’nin en iyi veri merkezlerinden olan Türk Telekom Gayrettepe Veri Merkezinde bulunan kapalı sistem odamız üzerinden güvenli erişim.

olan Türk Telekom Gayrettepe Veri Merkezinde bulunan kapalı sistem odamız üzerinden güvenli erişim. Desktop bilgisayar değil, %100 kurumsal fiziksel sunucu . %100 kurumsal uçtan uca çözüm.

. %100 kurumsal uçtan uca çözüm. Tüm Fiziksel Sunucu ürünlerimiz “ firmamıza ait ” sunuculardır. Bu nedenle herhangi bir güven sorunu yaşamazsınız.

” sunuculardır. Bu nedenle herhangi bir güven sorunu yaşamazsınız. IPMI ile sunucunuza kesintisiz KVM erişimi

Her zaman size güven veren ve yanınızda olan Turhost teknik destek ekibi.

Opsiyonel Cloudbackup uygulaması sayesinde fiziksel sunucunuzun tamamen günlük olarak blok seviyesinde yedeklenmesi.

Ücretsiz sunucu taşıma destek hizmeti

destek hizmeti Her türlü yazılım lisans desteği en uygun fiyatlarla

en uygun fiyatlarla Opsiyonel Ücretsiz IPV6 Desteği.

Fiziksel Sunucu Kampanyası katılım koşulları;

Kampanyamız tüm fiziksel (dedicated) sunucularda, yeni alımlarda geçerlidir.

Lisan ücretleri kampanyaya dahil değildir.

Neden Turhost :

30 çalışanı ve gelişmiş sunucu altyapısı ile 12 yıllık Turhost kalitesi ve güvencesi

50000+ kayıtlı alanadı ve web hosting yönetim tecrübesi

ve web hosting yönetim tecrübesi 1000+ aktif sunucu müşterisinin tercih ettiği Türkiye’nin güvenilir Sunucu Servis Sağlayıcısı

ettiği Türkiye’nin güvenilir Sunucu Servis Sağlayıcısı Garanti Bankası ile olan anlaşmamız sayesinde internet şubesi, cep şubesi ve ATM üzerinden masrafsız ödeme imkanı

Her zaman size güven veren ve yanınızda olan Turhost Teknik Destek Ekibi.

Fiziksel Sunucu sayfamıza girmek için lütfen tıklayın.