Adwords mü? SEO mu?

Firmalar, ürettikleri ürünler ya da verdikleri hizmetler için daha fazla satış yapmak, marka ve ürün bilinirliğini arttırmak ya da tutundurma faaliyetleri gibi nedenlerle reklam çalışması yaparlar. Reklam kanalı, ürün ve hizmet maliyetine ek olarak reklam maliyetiyle birlikte en verimli ve en karlı olacak şekilde seçilir. Ayrıca bu çalışmaların yapılacağı platform ve hedef kitle; şirketin üretmiş olduğu ürün, hizmet, lojistik imkanlar, ulaşım, kişilerin cinsiyeti, yaş ortalaması, alışkanlıkları… vs gibi pek çok kriter göz önüne alınarak seçilir.

Bu çalışmalardan en önemli iki tanesi SEO ve Adwords’tür. SEO’yu aslında Adwords gibi doğrudan bir pazarlama ve reklam aracı olarak sayamayız. Biraz daha dolaylı ancak en az Adwords kadar etkili bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir. İki çalışmanın da birbirinden üstün yanları olduğu gibi birbirlerinden eksik tarafları da bulunmaktadır.

Bu iki çalışmayı ayrı ayrı ele alacak olursak;

SEO çalışmalarında belirlediğiniz hedefler için süreçler uzun vadeye yayılabilir. Her zaman için rakiplerinizden daha fazla çalışmalısınız. Sitenizin yazılımı, içeriği, barındığı hosting, sayfa açılış hızı gibi birçok faktör SEO çalışmanızı etkiler. Bu kıstaslara göre bütün bir çalışma programı uygulamalısınız. Yapacağınız SEO çalışmalarında ilk sayfaya yükselme garantisi bazı durumlarda verilebilir. Ancak ilk sayfada kalmanızın bir garantisi yoktur. Sektörel yoğunluğa göre, rakiplerinizin yapmış olduğu çalışmalarla bir süre sonra alt sıralara gerileyebilirsiniz. SEO çalışmalarında en önemli unsurlardan biri de özellikle Google başta olmak üzere yükselmeyi düşündüğünüz arama motorlarının, yapmış olduğu algoritma değişikliklerini takip etmektir. Bu güncellemeleri yorumlayıp siteniz için yapmış olduğunuz çalışmaları bu doğrultuda değiştirmeniz gerekebilir.

Adwords ise internet ortamında en çok kullanılan, doğrudan ürün ve hizmet pazarlaması konusunda reklam verenlere daha hızlı geri dönüşler sağlayabilen bir araçtır. Reklam yayınlanmaya başladıktan sonra; verilen TBM (Tıklama Başı Maliyet) ve o andaki rekabete göre birkaç dakika içinde siteniz Google’da ilk sayfada olabilir. Adwords’te reklamlarınız o andaki rekabetin durumuna göre dönüşümlü olarak, bazen ilk üç sırada bazen de sağ kısımda bulunan reklamlar arasında gösterilir. Adwords reklam çalışmaları için sitenizin yazılımı, açılış hızı, script yapısı gibi teknik ve yazılımsal özelliklerinin çok fazla bir önemi yoktur. Ancak reklam kampanyanız için vermiş olduğunuz hedef linkte bulunan içerikler, reklam kampanyanızdaki içerik ile alakalı olmalıdır. Adwords’te reklam oluştururken; yer/bölge, dil, yayınlanma saati gibi seçeneklerle reklamınızı hedef kitlenizin yoğun olduğu bölgede ve saatte yayınlayabilirsiniz.

Neden Adwords, Neden SEO ?

SEO uzun vadeli yapılan, sitenizin ve rakipleriniz durumuna göre 3-4 ay sürebilecek bir çalışmadır. Adwords ise hemen sonuç verebilir.

SEO çalışmaları devamlılık gerektirir. Çalışma yapılmayan süre içerisinde siteniz arama sonuçlarında gerilemeye başlayacaktır. Aynı seviyeye gelmeniz için yine zaman harcamanız gerekmektedir. Adwords’te ise bütçeniz bittikten sonra reklamınız yayından kalkar. Ancak yeni bir bütçe ile yeniden ilk sayfadaki yerinizi alabilirsiniz. Burada dikkat dilmesi gereken konu şu; adwords reklamınız kesintiye uğradığında kalite puanınız düşebilir. Bu da bir sonraki reklam çalışmanız için sıralamanızı düşürebilir ya da maliyetinizi biraz daha arttırabilir.

Google, sürekli aynı kelimeler ile arama yapan bir kişiye 3-4 aramadan sonra reklamları belli bir süre göstermez. Bu da çok fazla arama yapan kullanıcılara reklamınız görünmemiş olur. SEO’da ise aynı anahtar kelime ile ne kadar arama yapılırsa yapılsın aynı sıra olursunuz.

SEO’yu etkileyen pek çok faktör vardır. Sitenizin yazılımı, içerik yapısı, backlinkleri, dışarıya verdiği linkler, script yapısı, siteye gelen trafik, sitede kalma süresi, algoritma güncellemeleri… vs gibi bir çok kritere göre çalışma yapmak gerekir. Adwords’te ise reklam kampanyası oluşturmanız ve gerekli ayarları yapmanız yeterli olacaktır. Reklamlarınız yayınlanmaya başladıktan sonra zaman zaman takip etmeniz ve sonuçları analiz ederek kendinize bir yol haritası belirlemeniz gerekecektir.

SEO geleceğe yatırım, Adwords ise günü kurtarmaktır!

Kimi uzmanlar ya da site sahiplerine göre durum bu şekildedir. Bunun için yüzde yüz doğru diyemeyiz elbette. Her web sitesinin ya da gerçekleştirilen her projenin kendi içinde oluşmuş imkanları vardır. Bu imkanlar bazen maddi bazen de zamansal olabilir. Maddi imkanlar gerçekleştirilecek olan proje için belli bir reklam bütçesinin harcanmasına olanak sağlar. Bu şekilde yüksek reklam maliyetleri göze alınarak daha hızlı geri dönüşler hedeflenir. Bu aşamada Adwords ile reklam vermek daha mantıklı olabilir. Belli bir bütçe ile kısa zamanda etkili dönüşler sağlanabilir. Ancak bir proje için çok fazla maddi imkanlar yok ve reklam bütçesi kısıtlı ise bu durumda SEO yapmak ve yapılan çalışmada da bütçeyi zamana yayarak kullanmak daha doğru bir hamle olacaktır.

Adwords Ronoldo’yu satın almak, SEO Ronaldo yetiştirmektir!

Daha önce okumuş olduğum bir makalede rastladım bu söze. Belki de SEO ve Adwords arasındaki durumu en iyi anlatan ifadelerden biri olmuş. Eğer maddi imkanlarınız var ise bir yıldız satın alırsınız ve zaman kaybetmeden başarıya ulaşmak istersiniz. Ancak maddi imkanlarınız kısıtlı ise SEO çalışması yaparak kendi yıldızınızı kendiniz yetiştirirsiniz.

Adwords pazardan ürün almaktır; hemen alırsın ama paran kadar alırsın. SEO ise bir tarladır; ekersin, sabredersin sonra her gün yersin!

Adwords ile SEO arasındaki farkı ben bu şekilde tanımlıyorum. Adwords’te mantık paran kadar reklam vermektir. Yani bir pazara gidersiniz paranız kadar alış veriş yaparsınız. Paranız bittiği zaman nasıl alışverişiniz sonlanıyor ise Adwords’te de paranız bittiğinde reklamınız gösterilmez.

SEO ise tarlaya benzer. Uğraştırır, zaman ister, ilgi ister, günün şartlarına göre yenilenmek ister ancak ekin vermeye başladığında hiç para vermeden istediğiniz zaman istediğiniz kadar ürün verir. SEO çalışmalarında da durum aynı bu şekildedir. Sabırla ve azimle istikrarlı bir şekilde, doğru hamleleri yaparak sitenizi belli biz zaman içerisinde arama motorlarında üst sıralara çıkartabilirsiniz. Bu durumda sitenizin üst sıralarda olması size bir maliyet yaratmayacağı gibi arada ufak tefek hamlelerle yerini korumasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak bir sitenin SEO’ya mı Adwords’e mi ihtiyacı olduğu satılan ürün ve hizmete, sitenin durumuna, maddi imkanlara ve reklam stratejinize bağlıdır. İkisi içinde şu gereksiz bu çok önemli diyemeyiz. İki çalışmadan bir tanesi yapılacağı gibi iki çalışmada aynı anda yapılabilir. Bu web siteleri için hem reklam alanlarında ilk sıralarda çıkma hem de organik aramalarda üst sıralarda olma imkanı verir. Bu durum sadece satış açısından değil bazen firmanın saygınlığı açısından da önem arz eder.