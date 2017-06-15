Apple, Sürücüsüz Araç İçin Çalıştığını Açıkladı

Yıllardır devam eden, Apple’ın araba yapıp yapmayacağı konusundaki dedikodulara, şirketin CEO’su Tim Cook’tan resmi bir açıklama geldi; “Sürücüsüz araç teknolojine önem veriyoruz.”

Yapay zeka konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cook, sürücüsüz araç teknolojisinin, yapay zeka çalışmaları içerisinde en zor kısım olduğunu belirtti.

Her geçen gün artan sürücüsüz otomobil teknolojisi için yapılan tahminlere göre, 2030 yılında pazarın 7 trilyon dolara yakın bir hacme sahip olacağını ön görüyor. Bu büyük pastadan payını almak istyen teknoloji şirketleri de sürücüsüz otomobil üretmek için yeni teknolojiler geliştiriyor, büyük yatırımlar yapıyorlar. Bunlarda biri de Google’ı bünyesinde barındıran Alphabet firması. Sürücüsüz araba üretmek için Chrysler ve Fiat gibi otomobil firmaları ile anlaşan Alphabet, sürücüsüz araç çalışmalarını sürdürüyor.

Apple 1000 Kişilik Mühendis Ordusu Kurdu

Sürücüsüz araç çalışmalarına ilk 2014 yılı ortalarında başlayan Apple, bu teknoloji için yaklaşık 1000 kişiden oluşan bir mühendis ordusu kurdu. Project Titan adı verilen projenin başında bulunan kişi ise şirkete donanım mühendisi olarak başlayan ve daha sonra Teknoloji Departmanının Başkanı olan Mansfield. Bob Mansfield sürücüsüz otomobil teknolojisi çalışmalarının dışında aynı zamanda, Apple Watch ve Akıllı TV gibi projeleri de yönetti.

Tim Cook, Bloomberg’de verdiği röportajın devamında, “Burada ciddi bir değişim fırsatı yatıyor. Sürücüsüz otomobiller, elektrikli taşıtlar ve sürüş paylaşım gibi üç değişim vektörü, aynı anda hayatımızı değiştiriyor” dedi ve Apple’ın sürücüsüz otomobil teknolojisiyle ne zaman karşımıza çıkacağı konusunda ise şu ifadelere yer verdi: “Ürün bakış açısıyla ne yapacağımızı söylememiz mümkün değil.”