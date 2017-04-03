cPanel Spam Trafik Engelleme

Web sitesine SEO çalışması yapan pek çok site sahibi ya da webmasterın en büyük sorunlarından bir tanesi, spam trafiktir. Sadece sitenin hitini arttıran ancak sitede kalma süresi ve gezilen sayfa sayısı gibi SEO kritelerinde önemli yere sahip olan verileri sıfır olan bu hitler, sitelerin en büyük düşmanlarından biridir.

Sitenize gelen bu yararsız trafikleri engelleyerek, SEO çalışmalarınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Bu engelleme işlemlerini cPanel üzerinden yapabilirsiniz.

cPanel’de Spam Trafik Nasıl Engellenir

cPanel dünyanın en büyük hosting yönetim panellerinden biridir. Birçok özelliği ile kullanıcılara farklı kolaylıklar sağlayan cPanel ile sitenize gelen spam trafiği engelleyebilirsiniz. Öncelikli olarak Google Analytics’ten sitenize spam trafik sağlayan linkleri belirleyin.

Google Analytics’te, Edinme/Kanallar sekmelerini tıklayarak burada bulunan, Direct, Social, Refferal gibi seçeneklerden Refferal ya da Direct olanı seçiyoruz ve burada listelenen siteleri kontrol ediyoruz.

Siteye gelen bir trafiğin, spam trafik olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak domain’ine bakabiliriz. Anlamsız bir domain’den geliyor ise spam trafik olma ihtimali çok yüksektir. Daha sonra sitede kaldığı süreye bakabiliriz. Bu da genellikle sıfırdır. Hemen çıkma oranı da %100 ise bu domain’den gelen trafik bizim için spam niteliğindedir.

Bu tür siteleri tespit edip daha sonra cPanel’e giriş yapıyoruz.

cPanel’e giriş yaptıktan sonra, Anasayfa üzerinde aşağıda bulunan “IP Engelleyici” sayfasına giriyoruz.

Açılan sayfada bulunan kutucuğa, daha önce Anayltics üzerinde belirlediğimiz sitelerin URL’lerini yazıyoruz ve “Ekle” butonuna basıyoruz.

Bu şekilde IP engelleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Engellenen IP’leri alt tarafta liste olarak görebilir dilerseniz bu IP’lerin engellerini silebilirsiniz.

Faydalı olması dileği ile…