Domain Nedir? Nasıl Alan Adı Tescil Edilir?

Domain Nedir?

Domain, bir web sitesinin internet ortamında yayına alınabilmesi için ilk olarak yapılacak iş domain kaydetmektir. Domain (Alan Adı) web sitenizin internet ortamındaki adresidir.

Domain’ler (Alan Adları), teknik olarak bir IP adresinden oluşur. Her domain’in karşılığı olan en az bir IP adresi vardır. Örneğin; www.turhost.com’un IP adresi 185.15.40.67’dir.

Domain sorgulama ve kayıt işlemleri, ICANN tarafından yetkilendirilen domain kayıt firmaları tarafından gerçekleşir. ICANN, domain sektöründe düzenleme ve denetleme yetkisi bulunan, en üst kuruluştur.

Dünyada kayıtlı 161 milyon 649 bin domain bulunmaktadır. Kayıtlı domain’ler içerisinde en yüksek hacme sahip domain uzantısı 128 milyon ile .com domain’dir. Domain’ler kullanım amaçlarına göre farklı uzantılara sahip olabilmektedirler. Bu yazımızda sizlere en çok kaydedilen 4 domain uzantısının hangileri olduğundan ve nasıl domain kayıt işlemi yapabileceğinizden bahsedeceğim.

En Çok Tercih Edilen Domain Uzantıları ve Başlıca Kullanım Amaçları

.Com Domain’ler Hakkında

Kullanım Amacı: .com domain uzantısı adını, “ticari” anlamına gelen “commercial” kelimesinden almaktadır. İlk kullanım amacı ticari faaliyet gösteren firmaların web siteleridir. Ancak internet kullanımının artması ve domain sektörünün büyümesi ile birlikte her türden web sitesi için kullanılmaya başlanmıştır. Şuan da dünyada en çok kayıt edilen domain uzantısı ünvanına sahiptir.

Kayıt Adedi: 128.686.196 (Eylül 2017)

Kayıt Süresi: 1-10 yıl

Belge: Belge Gerektirmez

.com domain sorgulamak ve kaydetmek için tıklayınız.

.Net Domain’ler Hakkında

Kullanım Amacı: .net domain uzantısı adını “network” kelimesinden almaktadır. İlk kullanım amacı network, ağ ve şebeke hizmeti veren firmaların web siteleridir. Ancak günümüzde pek çok türde web sitesi için kullanılmaktadır. Özellikle .com’u dolu olan alan adları için en iyi alternatiflerden birisi olarak kabul edilmektedir.

Kayıt Adedi: 14.775.377 (Eylül 2017)

Kayıt Süresi: 1-10 yıl

Belge: Belge Gerektirmez

.net domain sorgulamak ve kaydetmek için tıklayınız.

.Org Domain’ler Hakkında

Kullanım Amacı: .org domain uzantısı adını “organization” kelimesinden almaktadır. Organizasyon hizmeti veren firmalar, dernekler, gruplar ve kar amacı gütmeyen örgütlerin web siteleri için kullanılmaktadır.

Kayıt Adedi: 10.207.640 (Eylül 2017)

Kayıt Süresi: 1-10 yıl

Belge: Belge Gerektirmez

.org domain sorgulamak ve kaydetmek için tıklayınız.

.Info Domain’ler Hakkında

Kullanım Amacı: .info domain uzantısı adını “information” kelimesinden almaktadır. .Info uzantılı domain’ler veri, infografik, analiz ve bilgi kütüphaneleri için kullanılmaktadır. Ancak kayıt etmek için herhangi bir evrak gerekmediğinden, herkes tarafından, çok farklı projeler için kullanılabilmektedir.

Kayıt Adedi: 5.918.477 (Eylül 2017)

Kayıt Süresi: 1-10 yıl

Belge: Belge Gerektirmez

.info domain sorgulamak ve kaydetmek için tıklayınız.

Domain Sorgulama ve Kayıt (Alan Adı Tescil) İşlemi Nasıl Yapılır?

Mükemmel web projeleri için atılacak ilk adım harika bir alan adı tescil etmektir. Alan adı tescil etmek için ilk olarak bir alan adı kayıt firmasının sitesine giriş yapmalısınız. Ben bu yazımda domain sorgulama ve kayıt işlemleri için her zaman kullanmış olduğum Turhost.com üzerinden anlatacağım.

Turhost domain sorgulama sayfasına giriş yapıyoruz ve domain kayıt işlemine başlıyoruz.

Domain sorgulama çubuğuna, kaydetmek istediğiniz alan adını yazınız ve “Sorgula” butonuna tıklayınız. Domain sorgulama işlemi ile kaydetmek istediğiniz domain’in müsaitlik durumunu görebilirsiniz. Sorgulama yaptığınız domain müsait ise “Kayıt Et” butonuna tıklayıp alan adı tescil işlemlerine başlayabilirsiniz.

Alan adı tescil işlemini tamamlamak için sepet sayfasına gidiniz.

Sepet sayfasına geldiğinizde, “Kullanım ve Bildirim Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” kısmını işaretleyiniz ve “Siparişi Tamamla” butonuna tıklayınız. Son olarak ödeme bilgilerinizi girerek alan adı tescil işlemlerini başarılı bir şekilde yapmış olacaksınız.

Önemli Bilgilendirme: Whois bilgisi güncel olmayan domain’ler, ICANN tarafından askıya alınmaktadır. Alan adınızı sorun yaşamadan kullanabilmeniz için kayıt işleminin ardından Turhost Müşteri Paneli’ne giriş yaparak “Sorumlu Bilgileri/Whois” bölümündeki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz.