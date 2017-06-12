Dünya Genelinde 5 Domain Milyoneri

Alan adı sektörünün, özellikle 90’lı yılların ortalarında, internet kullanımının artmaya başlaması ile birlikte önemi günden güne artmıştır. O dönemde geleceği gören bazı yatırımcılar tarafından, jenerik olarak kabul edilen binlerce domain kaydı yapılmıştır. Bu domainlerin bazıları üzerinde, yüksek trafikli siteler oluşturan yatırımcılar, bazı domainleri ise yüksek miktarlardaki paralara satışa çıkartmışlardır. Milyon dolarlara varan bu domain satışları, domainin bir sektör haline gelişini hızlandırmıştır. Dünyada domain sektöründen milyonlarca dolar para kazanan 5 domain milyoneri kimdir, hangi domainler ile ne kadar para kazanmışlardır onlara bakalım.

Dan Parisi

İlk domainini 1996’da kaydeden Parisi’nin, domain sektöründeki kariyeri Suck.com ve Whitehouse.com’u satın almasından sonra yükselmeye başladı. Bu domainlerin birden farklı varyasyonlarını ve uzantılarını da satın alan Parisi, açmış olduğu siteler ile günde 2 milyon ziyaretçiye ulaştı. En çok değer verdiği bu iki domaine gelen, milyonlarca dolarlık teklifleri reddetti.

Elindeki domainler bir dönem Parisi’nin başını bir hayli derde soktu. Madonna ile yaşadığı domain davası bunlardan sadece biri oldu. Madonna.com’u adult içerik için kullanan Parisi, Maddona’nın şikayeti sonrası ilgili domaini, Madonna.net adresini kullanan bir hastaneye, “Madonna’ya verilememek şartı ile” devretti. Ancak Madonna açtığı davaları kazanarak, domainin sahibi oldu.

Rick Schwartz

Nam-ı değer domain kralı. Elbette ki bu ünvanı kazanmak kendisi için kolay olmamış. İleri görüşlü olması ve yaptığı yatırımlarda sabırlı davranması, onu bugün milyonlarca dolarlık domain satışını gerçekleştiren bir domain milyoneri yapmış. İlk domainini 100 dolara 1995 yılında kaydeden Schwartz, daha sonraları candy.com ve men.com gibi domainleri çok düşük ücretlerle satın almış. Men.com’u satın aldıktan 7 yıl sonra 1,32 milyon dolara satan Schwartz, hem domain kariyerinde yüksek bir ivme yakalamış hem de insanların domain sektörüne olan ilgilisinin artmasına öncülük etmiştir.

Satın almış olduğu domainlerden, 10 yılda 20 milyon dolar kazanan Schwartz, bu domainlerin birçoğunu, 1000-2000 dolar gibi çok düşük rakamlara satın almıştır.

Şimdilerde 55 yaşında olan Schwartz’ın satmış olduğu domainlerden bazıları şunlardır; buff.com, mens.com, WebNewsStand.com, CyberDaily.com, FunnyMovies.com, GoBet.com, GetMessages.com, FreeNight.com, HallofShame.com, SportsDigest.com, FreePhoneCalls.com, Shut-up.com, luv.com arabian.com, financialconsultants.com

Adam Dicker

Domain sektörünün önemli isimlerinden biri de Adam Dicker’dir. 1965 Kanada doğumlu olan Dicker’ın internet sektörüne ilk girişi, 1990 yılında kendi açtığı bilgisayar firması ile olmuştur. Bu girişimden beklediğini bulamayan Dicker, ilk alan adını 1996 yılında satın alarak domain yatırımcılığı kariyerine başlamıştır.

Aynı zamanda, domain sektörüne ilgi duyan kişilerin buluştuğu DNForum’un sahibi olan Dicker, domainleri satmak yerine, bu domainler üzerinde oluşturduğu sitelerin trafiğini arttırarak para kazanmayı tercih edenlerden. Elinde, download.net, sm.com, forums.com, seals.com ve elephant.com bir çok jenerik domain bulunan Dicker, avatars.com için almış olduğu 250 bin dolarlık teklifi reddetmiştir.

Frank Schilling

1969 yılında Cayman Adaları’nda doğan Schilling, dünyanın önde gelen bir diğer domain yatırımcısıdır. Domain sektörüne ilgi duyan birçok kişi Schilling’in YediMile.com adlı blogundan, yazdığı yazıları takip etmektedir. Schilling’e göre bir web sitesinin yüksek trafik alabilmesindeki en başlıca etken, domainin jenerik olmasıdır. Schilling durumu şöyle ifade ediyor; “Arama motorları acımasız bir ev sahibi gibi, değiştirmiş olduğu algoritmalar ile bir gün sitenizi kapının önüne koyabilir ancak jenerik bir domaininiz varsa bu, almış olduğunuz trafiği bağımsız hale getirir.”

Schilling, kendi portföyünü yönetmek ve başkalarının da kendi deyimlerinden faydalanabilmesini sağlamak için 2001 yılında NAmedia’yı kurdu. Kurulduğu dönemde NAmedia domain sektörünün önde gelen firmalarından biri oldu. 2011 yılı başlarında NAmedia, 250 domain satışından 7 milyon dolar para kazandığını ilan etti.

Michael Kovatch

Michael Kovatch, domain sektörünün en dikkat çekici isimlerinden biridir. Nedeni ise, bugün pek çok kişinin yakından bildiği iPhone ile tanışması çok eskilere dayanıyor.

Domain Milyoneri Kovatch 1995 yılında, ileride bir teknoloji şirketi açmak düşüncesi ile iPhone.com domainini çok düşük bir ücret karşılığında satın almıştır. Ancak ticarete girip risk almak yerine, 2007 yılında iPhone’un markasının çıkması ile birlikte, iPhone.com’u Apple’a satmaya karar vermiştir. Michael Kovatch, bu satışından 1 milyon dolar kazanarak, domain sektörüne damgasını vurmuştur.

Domain yatırımcısı olmak için artık günümüzde daha yüksek fiyatlar ödemeyi göze almalısınız. Eğer siz de bir domain yatırımcısı olmak istiyorsanız, sürekli olarak sektörü takip etmeli, bu işi yapan kişilerin yayınlamış olduğu makaleleri ve yazıları okuyarak, tecrübelerinden faydalanmalısınız. Domain yatırımcılığı yüksek maddiyatın yanında, ayrıca sabır isteyen bir iştir. Yatırım amacı ile satın almış olduğunuz domaini hemen satamayabilirsiniz. Bunun için domaini, bir web projesine dönüştürerek hem değerini arttırabilir hem de daha fazla kişinin domaine olan ilgisini arttırabilirsiniz.