Etkili Facebook Pazarlaması İçin 6 Öneri

Dijital kelimesi artık hayatımızda o kadar fazla yer almaya başladı ki ilk “dijital” kelimesinin kullanıldığı ürün ile şimdi kullanılan dijital kelimesi arasında çok büyük uçurumlar söz konusu. Bir dijital saatin bile çok büyük teknoloji olarak görüldüğü geçmiş yıllardan bugünlere bakıldığında, bu dijitalleşmenin daha hangi boyutlara gidebileceği büyük bir merak konusu. Bu gelişimin içerisinde, günlük yaşantımızdan, ticari faaliyetlerimize kadar pek çok amaç için dijital mecraları kullanmaya başladık.

Dijital dünyanın bize getirdiği en önemli nimetlerden biri dijital pazarlama. Facebook günümüz sosyal ağları içerisinde, dijital pazarlama çalışmaları için en uygun mecralardan bir tanesi. Bu uygunluk, gerek aktif üye sayısının fazlalığı gerekse doğrudan hedef kitleye ulaşılmasını sağlayan filtreler ile sağlanmaktadır.

Bu kolaylıklar ile birlikte Facebook üzerinden yapacağımız pazarlama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Nedir bunlar?

Ürün ve Hizmetlere En Uygun Hedef Kitleyi Toplamak

İşletmelerin Facebook pazarlaması yapabilmesi için atacağı ilk adım firma sayfası oluşturmaktır. Sayfa oluştururken Facebook’un sunmuş olduğu sektörel kategorilerden en uygun olanını seçmeye özen göstermek gerekir. Bunun önemi; ilgi alanları, ürün ve hizmetleriniz ile uyuşan kullanıcıların sizleri daha kolay bulmasını sağlamaktır. Varsayalım bir teknoloji sayfamız var ve kullanıcılardan biri size rakip olan bir teknoloji firmasının sayfasını takip etmeye başladı. Facebook bu durumda kullanıcıya “bak bu sayfada teknoloji sayfası, bunu da takip et” diyecek ve bu şekilde hedef kitlenize bir adım daha yaklaşacaksınız.

Firma Bilgileri

Oluşturduğunuz sayfada “Hakkında” sekmesinde bulunan ve firmanızın tüm bilgilerini girebileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Bu bilgileri eksiksiz ve tam olarak doldurmanız hem kullanıcıların size daha kolay ulaşmasını sağlayacak hem de yapacağınız reklam çalışmalarından sonra sayfanıza gelecek olan kullanıcıların gözünde güvenilirliğiniz artacaktır.

Profil, Kapak ve Paylaşım Görselleri

Unutmamak gerekir ki insanların, görsel içeriklere karşı algısı her zaman daha açıktır. Bu nedenle sayfanızın vitrini olacak olan bu görselleri uygun boyutlarda ve kaliteli çözünürlükte hazırlayıp, içeriğinde kullandığınız iconları, renkleri ve görseller kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmalıdır.

Facebook Reklamları

Yukarıda sıraladığımız hususlardan sonra asıl anlatmak istediğim konu “Facebook Reklamları”’dır. Bunun nedeni yukarıda bahsettiğimiz çalışmalar sayfanızı beğendirme, takipçi kazanma ve takipçilerinizin ilgilisini çekecek içerikler paylaşmanız için gerekli olan kriterlerdir. Bu kriterlerin pazarlamaya olan etkisi sadece marka bilinirliği ve itibarından öteye gidemez. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşacağınız içerikler “satış kaygısı” taşımamalıdır. Çünkü yapılan tüm analizler bizlere gösteriyor ki bir sayfayı takip eden kullanıcıların en son amacı ürün ya da hizmet almaktır. Kullanıcıların bir sayfayı takip etmesindeki başlıca amaçlar; satış sonrası destek almak, kendini bir topluluğa ait hissetmek ve faydalı bilgiler bulmaktır.

Eğer Facebook’ta satış hedefliyorsanız bunun için kesinlikle bir reklam çalışması yapmanız gerekmektedir. Yapacağınız reklam kampanyasında kullanacağınız; görseller, iconlar, renkler, konseptler…vs oluşturmuş olduğunuz hedef kitleye uygun olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kullanıcıların yaş ve cinsiyet dağılımları, dilleri, coğrafi konumları gibi kişisel özellikleridir.

Daha detaylı açıklamak gerekirse, bayan kullanıcıların ağırlıklı olduğu bir sayfada, ürün reklamı verirken, futbol temalı bir görsel çok fazla ilgi görmeyecektir.

Reklam Kategorileri

Reklam vermeden önce bu reklamı hangi amaçla vereceğiniz çok önemlidir. Facebook, reklam verme aşamasında 9 farklı reklam çeşidi sunarak, amacınız doğrultusunda vereceğiniz reklamın en alakalı kullanıcıya ulaşmasını sağlayacaktır. Eğer amaç ürün ve hizmet satmaksa, bu 9 farklı kategoriden en uygun olanı “İnternet Sitenizdeki Dönüşümleri Arttırmak” olacaktır. Bu seçenek, yayınlanacak olan reklamların, sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetlere ilgi duyan ve satın alma eğiliminde olan kullanıcılara gösterilmesini sağlayacaktır. Bu sayede gereksiz gösterim ve tıklamalardan kurtularak, hem reklam maliyetleriniz azalacak hem de satış hedefinizi tutturmanıza yardımcı olacaktır.

Reklam Görselleri

Facebook pek çok farklı hizmeti bizlere sunarken bu farklılıklar içinde bazı kurallar ve kısıtlamalar da getirmektedir. Yayınlanacak olan görsellerin, her reklam kategorisine özel farklı boyutları vardır. Bu boyutlar reklam verme aşamasında Facebook tarafından belirtilir. Yine bu aşamada yayınlanacak olan görselin, farklı cihazlarda nasıl göründüğünü de görebilir ve buna göre en uygun görseli reklam çalışmanız için tasarlayabilirsiniz.

Reklam görsellerindeki bir diğer konuda, görselin üzerindeki yazı oranıdır. Bu oran, görselin boyutuna göre %20’yi geçmemelidir. Hazırlamış olduğunuz reklam görselinin uygun olup olmadığını görmek için Facebook Izgara Aracını kullanabilirsiniz.

Dijital pazarlama adımlarından biri olan Facebook pazarlaması ile hedeflerinizde ulaşmanızda sizlere çok büyük katkılar sağlar. Yapmış olduğunuz pazarlama çalışmalarının sonunda, yapmış olduğunuz çalışmaları mutlaka ölçümleyin ve analiz edin. Çalışmalarınız kaç kişiye ulaşmış, bu kişilerin özellikleri neler, size nasıl erişmiş ve nasıl etkileşimde bulunmuş..vs. gibi pek çok kriteri göz önüne alarak bir değerlendirme yapın ve sonraki adımlarınız için kendinize mutlaka bir yol haritası çizin.