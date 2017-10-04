Hosting ve Domain DNS Yönetimi Nasıl Yapılır?

Hosting ya da domain DNS kayıtlarınızı düzenleyerek, hizmetlerinizi dilediğiniz şekilde yönetebilir ve kullanabilirsiniz. Alan adı DNS yönetimi ile web sitenizin hangi sunucuda çalışacağını belirleyebilirsiniz. Turhost Gelişmiş Kontrl Paneli üzerinden tüm DNS güncelleme işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.
Hosting DNS Yönetimi
Hosting hizmetlerinizin A, CNAME, NS, MX, TXT vb. DNS Kayıtlarını kullanıcı panelinizde yer alan Hosting DNS kayıtları Yönetimi sayfanızda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Not: DNS Kayıtlarındaki değişikliklerin etkin olabilmesinin 24 saat kadar sürebileceğini lütfen unutmayınız.
Hosting DNS Yönetimi sayfasına ulaşmak için:
1. Kullanıcı panelinize giriş yapınız,
2. Ürün ve Hizmetleriniz > Gelişmiş Yönetim butonuna tıklayınız,
3. Hosting DNS kayıtları Yönetimi sekmesine tıklayınız.
4. Bu sayfada Hosting DNS kayıtlarınızı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:
Domain DNS Yönetimi
Hosting hizmetlerinden faydalanmadığınız durumlarda alan adınız için DNS hizmetlerini aktifleştirebilir ve düzenlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. A, CNAME, NS, MX, TXT vb. DNS Kayıtlarınızı kullanıcı panelinizde yer alan Domain DNS Yönetimi sayfanızda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Not: DNS hizmetlerini etkinleştirdiğiniz alan adınızın isim sunucularını dns1.turhost.com ve dns2.turhost.com şeklinde değiştiriniz.
Not: DNS Kayıtlarındaki değişikliklerin etkin olabilmesinin 24 saat kadar sürebileceğini lütfen unutmayınız.
Domain DNS Yönetimi sayfasına ulaşmak için:
1. Kullanıcı panelinize giriş yapınız,
2. Gelişmiş Domain Yönetimi butonuna tıklayınız,
3. Domain DNS Kayıtları sekmesine tıklayınız, alan adı DNS kayıtlarınızı bu sayfada görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz: