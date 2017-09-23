Kurumsal Mail Hosting Nedir? İşletmeler İçin Avantajları Nelerdir?

İşletmeniz için kullandığınız mailler, ticari faaliyetleriniz için büyük öneme sahiptir. Tüm iş yazışmaları, projeleriniz, fiyat teklifleriniz, ihale bilgileri ya da siparişleriniz ile ilgili yazışmaları bu mail adresleri üzerinden yaparsınız. Mail hizmetiniz ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir kesinti, maillerinizin spam’a düşmesi ya da kota problemleri işlerinizi büyük ölçüde aksatabilir hatta maddi zararlara neden olabilir.

İşletmeniz için Kurumsal Mail Hosting hizmeti satın aldığınızda, maillerinizde oluşabilecek olası sıkıntıları önleyebilir, yüksek disk kapasitesi ile daha fazla mail’i depolayabilir ve antispam özelliği ile istenmeyen maillerin posta kutunuzu doldurmasını engelleyebilirsiniz.. Ayrıca %100 mobil özelliği ile kurumsal maillerinizi, ofisinizde olmadan, cep telefonunuz üzerinden her an kontrol edebilir, mail gönderebilir ya da gelen maillerinizi yanıtlayabilirsiniz.

Kurumsal Mail Hosting (Profesyonel E-Posta) Özellikleri

iPhone ve Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun tarayıcısı ile %100 mobil uyumlu arayüze giriş yaparak e-posta gönderebilir ve gelen e-postalarınızı okuyabilirsiniz.

ve işletim sistemli akıllı telefonunuzun tarayıcısı ile arayüze giriş yaparak e-posta gönderebilir ve gelen e-postalarınızı okuyabilirsiniz. SPF, Bayes, Reverse DNS, RBL (Antispam) kontrol servisleri ile istenmeyen (spam) e-postalardan kurtulabilirsiniz.

kontrol servisleri ile istenmeyen (spam) e-postalardan kurtulabilirsiniz. 50 GB ‘a kadar yüksek depolama alanı ile dilediğiniz kadar mail arşivleyebilirsiniz.

‘a kadar yüksek depolama alanı ile dilediğiniz kadar mail arşivleyebilirsiniz. Ücretsiz SSL şifrelemesi desteği ile cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan eposta sunucusuna doğru olan trafiğin şifrelenmesini sağlayarak başkaları tarafından okunmasını engelleyebilirsiniz

şifrelemesi desteği ile cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan eposta sunucusuna doğru olan trafiğin şifrelenmesini sağlayarak başkaları tarafından okunmasını engelleyebilirsiniz Dilediğiniz zaman kota arttırımı yapabilir , bir üst pakete geçemeden hesap ekleyebilirsiniz.

, bir üst pakete geçemeden hesap ekleyebilirsiniz. Adres defteri , takvim ve görev yöneticisi gibi özellikleri kullanarak tüm işlerinizi organize edebilirsiniz.

, ve gibi özellikleri kullanarak tüm işlerinizi organize edebilirsiniz. Kullanımı kolay arayüz sayesinde Outlook gibi istemcilere bağlı kalmadan e-postalarınızı yönetebilirsiniz.

sayesinde Outlook gibi istemcilere bağlı kalmadan e-postalarınızı yönetebilirsiniz. Kural yönetimi sistemi ile gelen e-postalarınızı dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz, gelen mailleri farklı klasörlere atayabilirsiniz.

ile gelen e-postalarınızı dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz, gelen mailleri farklı klasörlere atayabilirsiniz. Gmail, Yahoo, Office365, Exchange ve diğer hesaplarınızdaki e-postaları kolayca taşıyabilirsiniz.

Kurumsal Mail Hosting Satın Almak

Türkiye’de en iyi kurumsal mail hosting hizmetini veren firmalardan biri Turhost.com’dur. Siz de işletmeniz için kurumsal hosting satın almak istiyorsanız ilk olarak Turhost’un kurumsal mail ürünlerine göz atmanızı tavsiye ederim.

Turhost.com web sayfası üzerinden, Kurumsal Mail Hosting hizmetlerine göz atabilir, ihtiyacınıza en uygun e-posta hizmetini oluşturabilirsiniz. Kurumsal e-posta hizmeti ile Groupware ve Antispam özelliğine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Kurumsal mail hosting satın almak için disk kapasitesi ve kullanılacak mail hesap adedini seçiniz ve “Satın Al” butonuna tıklayınız. Ödeme işlemlerini gerçekleştirdiğinizde, kurumsal e-posta hizmetiniz anında aktif hale gelecektir.

Not: Turhost.com’da kurumsal e-posta hizmetini ilk 30 gün ücretsiz olarak kullanabilir, Turhost kalitesi ile tanışabilirsiniz.