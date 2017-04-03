Dünden Bugüne Macintosh Bilgisayarlar

Macintosh’un Doğumu

Kişisel bilgisayarların gelişmesinde ve yaygınlaşmasında en büyük pay sahibi olan Macintosh bilgisayarlar tam 32 yıl önce hayatımıza girdi. Günümüze kadar uzanan Apple-Microsoft rekabeti ilk olarak şirketler arası yapılan iş ortaklığı ile başladı. O dönemlerde, Microsoft ile yakın ilişki içerisinde olan Apple, ilk Macintosh bilgisayarı çıkarttığında, en yakın partnerlerinden biri Microsoft’tu.

Apple’ın kurucuları Steve Wozniak, Ronald Wayne ve Steve Jobs’tur. 1976 yılında başlayan bu büyük ortaklık, günümüzde çok büyük bir teknoloji ile geniş kitlelere ulaşan Apple’ın ilk temellerini atmış ve ilk Mac bilgisayarı 1984 yılında kullanıma sunmuştur. Tarihler 24 Ocak 1984’ü gösterirken, 8 MHz işlemciye, 3,5 inç’lik disket ara yüzüne, 128 kb belleğe ve 9 inç’lik ekrana sahip olan ilk Mac bilgisayar Steve Jobs tarafından tanıtıldı. 7,5 kilo ağırlığında olan ilk Mac bilgisayar 2495$’dan satışa sunuldu.

1985 yılında ilk Apple lazer yazıcı ve Aldus PageMarker masaüstü yayıncılık programlarını çıkartarak, kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasını hedefleyen Apple, bu gelişmeler ile birlikte masaüstü yayıncılık devrimini başlatmış oldu. Hızlı ve başarılı bir şekilde başlayan Apple ortaklığı çok uzun sürmedi. 1985 yılının sonlarına doğru kurucu ortaklardan Steve Wozniak ve Steve Jobs, yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde Apple’dan ayrıldı.

Microsoft ile Rekabet Başlıyor

Steve Jobs’un Apple’dan ayrıldığı dönemde, Microsoft Windows 1.0’u çıkartarak kişisel bilgisayar devrimine yeni bir soluk kazandırdı ve günümüze kadar uzanan büyük rekabette bu şekilde başlamış oldu.

Yıl 1986’yı gösterdiğinde Macintosh, 1 MB’lık belleği, yazıcı ve harici sabit disk bileşenlerinin entegre edilebildiği, büyük bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile Macintosh işletim sistemleri klasör içinde klasör açabilme özelliği kazandı.

Microsoft’un da kişisel bilgisayar pazarından pay alma çabalarıyla, Apple daha yeni teknolojiler üretmeye başladı. 1989 yılında Mac IIc, Mac IIci ve SE/30 modellerini piyasaya sürdü. Bu yeni ürünler ile bilgisayar piyasasında yeni bir devrim yaratan Macintosh, özellikle Mac IIcı modeli ile o zamana kadarki en hızlı Mac oldu. Mac IIci modeli 25 MHz 68k’lık bir işlemciye ve sahipti.

İlk Macintosh Laptop Üretildi

1989 yılında Macintosh teknolojisinde önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri de ilk Mac Laptop’un üretilmesi oldu. Mac Portable adını alan bu yeni ürün, yaklaşık 7.5 kilo ağırlığındaydı ve 6500$’dan satışa sunuldu.

İlerleyen dönemlerde, Macintosh bilgisayarlar sürekli olarak gelişmeye devam etti. 1991 yılında altı farklı model daha üreten Apple, eski modellere oranla 2.5 kat daha güçlü çalışan, Motorola 68030 işlemciyi kullanmaya başladı. Donanımsal olarak gelişmeye devam eden Mac’ler aynı zamanda yazılımsal olarak da ilerleyişini sürdürdü ve Mac OS sürümü 7.0 oldu.

Ve Apple Düşüşte

Kişisel bilgisayar sektörüne başladığı günden itibaren, yaptığı yenilikçi teknolojik hamleler ile sürekli olarak gelişen ve büyüyen Apple ve Mac bilgisayarlar, 1992 yılında yapılan başarısız ürünler ile düşüş yaşamaya başladı. Bu senede çıkan Performa isimli Mac serisi, performans olarak yetersizdi. Tam da bu sıralarda Microsoft’un Intel ile anlaşma sağlaması ve daha yüksek performans veren x486 bilgisayarları üretmesi, Apple’ın bu başarısızlığını kullanıcı gözünde bir kat daha arttırdı.

Bu başarısızlık Mac’in gelişimini sürdürmesine engel olamadı. Yakın zaman sonra Apple, 19 yeni Mac’i piyasaya sürdü. Microsoft ve Apple rekabeti 1993 yılında en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde 10 milyonuncu Mac’i sattığını duyuran Apple karşı Windows da 25 milyon kullanıcısı olduğunu duyurdu.

1994 yılı Mac’ler için bir sıçrayış yılı oldu ve PowerPC RISC çipleri ile Power Mac’i üreterek, o zamana kadarki en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Bu çipler daha önceki modellerde kullanılan CISC çiplerine oranla daha yüksek performans sağlıyordu.

Microsoft Yarışta Öne Geçti

25 yıllık tarihinde sürekli olarak gelişen ve Microsoft’u kendisine rakip yapan Apple, 1995 yılında Microsoft’un Windows 95’i çıkarması ve Pentium işlemci teknolojisine geçiş yapmasıyla, yarışta açık ara geride kaldı. Bu teknolojiler karşında rakip olacak gücü bile yoktu. Onlarca farklı modeli bulunan Macintosh bilgisayarlar, PowerPC modelleri dışında hiç ilgi görmüyordu. Apple için zor bir süreç başlamış oldu.

Tam da bu sıralarda, NeXT adında bir şirketi olan Steve Jobs, Apple’ın geleceğini değiştirecek fikirleri olduğunu dile getiriyor, ancak kimse onun bu fikirlerini parlak bulmuyordu.

Steve Jobs Efsanesi Başlıyor!

1996 yılı hem Apple hem de dünya teknoloji sektörü için önemli bir gelişmeye şahit oldu. Kendi firmasını yöneten Steve Jobs, bir dergiye verdiği röportajda, bilgisayar sektöründe kazanan tarafın Microsoft olduğunu söylüyordu. Bu sıralarda System 8.0 üzerinde çalışan Apple, 1996 yılının sonunda Steve Josb’un şirketi NeXT ve NeXTstep işletim sistemlerini satın alarak, Jobs efsanesini başlatmış oldu.

Apple’a geri dönen Jobs’un ilk faaliyetlerin biri, gereksiz olarak gördüğü Mac modellerini kaldırmak oldu. Yine bu dönemde Rhapsody işletim sistemi üzerinde çalışan Jobs, Mac OS X’in temelleri atmaya başladı. Jobs’un, Apple’ı yeniden yükseltecek projesi iMac’di ve 1998 yılında iMac’ler üzerine yoğunlaştı.

Apple Yeniden Yükselişte

Yaşadığı zor dönemleri, Steve Jobs’un dönmesi ile geri bırakan Apple, 1999 yılında daha hızlı iMac’ler üretmeye başladı. G3 serisi laptoplar ile önemli bir başarı daha yakalayan Apple’ın en büyük başarısı, süper masaüstü bilgisayar diye tanıttığı, Power Mac G4 oldu.

2000’lerin başı itibari ile uzun süredir üzerinde çalışılan Mac OS X işletim sistemi kullanıcılara sunuldu. Görsel açıdan zengin görünen bu yeni işletim sistemi, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak performansa ulaşamadı. Donanımsal sıkıntıları geri bırakan Apple, bu seferde işletim sisteminin hantallığı ile mücadele etmeye başladı.

2003 ve 2004 yıllarında Apple tüm modellerini yenilemeye başladı. Powerbank, Power Mac G4, iMac, eMac ve iBook’ları çıkaran Apple 2004 yılında piyasaya çıkarttığı iPod’lar ile bir hayli öne çıktı. Yaptığı bu hamleler ile olumlu gelişmeler yaşasa da 2004 yılında Apple’ın bilgisayar piyasasındaki payı %3’e düştü.

2005 yılında Steve Jobs önemli bir karar alarak, Mac’leri diğer PC’lerden ayıran en temel özellik olan işlemcilerde, Intel işletim sistemini kullanmaya başladı. Bu hamle, Mac bilgisayarların diğer normal PC’ler ile aynı donanıma sahip olması anlamına geliyordu. İlerleyen yıllarda Intel işlemciye sahip Mac bilgisayarlara Windows işletim sistemi kurulmasına olanak verildi. Bu gelişmelerin ardından Apple, 2006 yılında en iddialı ürünlerinden biri olan Mac Pro G5 ile yine büyük bir başarı yakaladı.

Apple-Microsoft Rekabeti Boyut Değiştiriyor

2007 yılı Apple için yeniden doğuş yılı oldu. “İlk otuz yılımız sadece bir başlangıçtı” diyen Apple, ilk olarak 8 çekirdek işlemcili Mac Pro’ları piyasaya çıkardı. Ardından Apple tarihinin en önemli hamlelerinden biri olan iPhone üretildi.

Bilgisayar piyasasında Apple’a büyük üstünlük kuran Microsoft’un Windows Vista ile aşırı eleştirilere maruz kalması ve bu dönemde Apple’ın OS X 10.5 Leopard güncellemesinde yakaladığı başarı, Apple-Microsoft arasındaki rekabeti bambaşka bir boyuta taşıdı. Yıllar önce Microsoft’a rakip olmak da bile zorlanan Apple, geliştirdiği başarılı ürünler ve Microsoft’un yaşadığı başarısız Windows Vista girişimi ile yeniden yükselişe geçti.

Bu başarı ile yüksek bir ivme yakalayan Macintosh bilgisayarlarda 8 çekirdek standart olarak sunulmaya başlandı. 2008 yılında MacBook Air’i üretti.

OS X’te Lion sürümünü çıkartan Apple, 2012 yılında MacBook Pro’lara, retina ekran ve HDMI çıkışları ekledi. MacBook Air için de yeni adımlar atmak isteyen Apple OS X 10.9 Mavericsk’i üretti. Bu sürüm beklenen yenilikleri karşılamasa da önemli bir başarı sağladı.

Steve Jobs Hayatını Kaybetti

Apple’ın kurucusu ve bugünkü marka değerine gelmesinde en büyük pay sahibi olan Steve Jobs, 2004 yılında konan kanser teşhisinin ardından, ameliyat olmayı reddetti ve farkı tedavi yöntemlerini denedi. Bu karardan dönmesi için ikna edilemeyen Jobs, 5 Ekim 2011 tarihinde vefat etti. Bu tarih Apple’ın en zor zamanlarından biri olduğu gibi, geleceğinin de tartışıldığı bir tarihti. Jobs’un vefatı ile Apple’ın artık gerileme sürecine gireceğini düşünenler oldu.

Ancak Apple, ürettiği yeni ürün ve hizmetler ile gücünden hiçbir şey kaybetmediği gibi günümüzde hala çok önemli projelerle sektördeki önemini korumaya devam ediyor.