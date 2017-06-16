Markaların Babalar Günü Mesajları

Babalar günü yaklaşıyor. Tüketici tarafından en özel hediyeyi seçme telaşı varken, markaların pazarlamacıları da bu önemli gün ile ürün ve hizmetlerini sentezleyerek, tüketicilerin dikkatini çekecek kampanyalar oluşturmaya başladılar.

Markaların babalar günü için hazırladığı videoları ve kampanya paylaşımlarını sizler için derledik.

Sahibinden.com Babalar Günü Kampanyası

Sahibinden.com, bünyesinde çalışan babalara sürpriz yaparak, çocuklarına onlarla ilgili sorular sordu ve birbirinden eğlenceli cevaplar aldı 🙂

