PES 2018 Ne Zaman Çıkacak?

Dünyanın en çok sevilen futbol oyunlarından biri olan Pro Evolution Soccer (PES) 2018’in tanıtım videosu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Peki PES 2018 ne zaman piyasada olacak? Tabi en önemli konulardan biri PES 2018’ini fiyatı ne kadar olacak.

Sevenlerinin merakla beklediği futbol oyunu PES 2018’in piyasaya sürüleceği tarih açıklandı. İlk duyuruyu 17 Mayıs’ta yapan ve KONAMİ firması Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, PlayStation 3 ve 4, Xbox One ve PC platformları için 14 Eylül 2017 tarihinde satışa sunulacağı duyuruldu. Ayrıca oyun ile ilgili ilk ekran görüntüleri de bu açıklamanın ardından ortaya çıkmış oldu.

Özellikle FIFA ile büyük bir rekabet içerisinde olan Pro Evolution Soccer 2018 futbol oyunu, yeni sezonda büyük sponsorluk anlaşmaları ile geliyor. Konami bu yıl Liverpool, Barcelona ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler le sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

PES 2018 Teknik Detayları Neler?

Yüz modelleme konusunda büyük bir yol kat eden ve gerçeklik düzeyini çok yukarıları çıkaran PES, 2018 versiyonunda bu gelişmiş yüz modelleme tekniğini, seyircilere boyut kazandırmak için kullandığı görülüyor. Artık dümdüz duran seyirciler yerine daha gerçekçi bir stat atmosferi PES 2018 oyuncularını bekliyor diyebiliriz.

Ayrıca yeni versiyondaki en önemli teknik özelliklerden biri 4K modu olacak. PES 2018 PS4 ve Xbox One X için yeni versiyonda 4K modu ekledi. Oyun konsolunda PES oynamak isteyenler için gerçeklik seviyesi görüntü kalitesi ile birlikte daha artacak.

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pro Evolution Soccer için Türkiye Ligi ve Türkçe Spiker için imzalar toplanıyor, farklı platformlarda bu istekler dile getiriliyor ancak buna karşın uzun süredir atılmış somut bir adım yok.

Türkiye Ligi için sürekli olarak imza kampanyaları düzenleniyor, hatta Türkçe spiker bile gündemde ama Konami’nin Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğüne dair bir kanıt bulunmuyor. Bu yüzden Yaz dönemini beklemek gerebilir.

PES2018 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

12 Eylül 2017‘de oyun severler ile buluşacak olan PES2018 fiyatı ise şimdilik 70 € olarak görünüyor. Ancak oyun piyasaya çıktıktan sonra daha düşük ücretli versiyonlar ile karşılaşabiliriz.

PES 2018 Tanıtım Videosu