Siber Güvenlik Uzmanı İstihdamı Zorunlu Oluyor

Yeni oluşturulmaya başlanan siber güvenlik yasası son halini almaya başladı. Yasa gereği, siber güvenlik açığı bulunan ve veri kaybına uğrayan firmalara ceza geliyor. Ayrıca tüm özel şirketlerde en az bir siber güvenlik uzmanı çalıştırma zorunluluğu olacak. Devlet daireleri için de her kurum kendi bünyesinde en az bir siber güvenlik uzmanı için kadro açacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın tarafından hazırlanan “Siber Güvenlik Yasa Tasarısı” ile kamuda ve özel şirketlerde siber güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak. Tasarıya göre siber saldırılara karşı güvenlik açıklarını kapatmayan şirketlere de çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME’lerin sahip olduğu yetki alanlarının, yeni siber güvenlik yasası ile daha da artırılması planlanıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın etkin denetim, sır saklama yükümlülüğü, siber olaylara müdahale ekiplerinin görevleri, operasyon merkezleriyle Kamu-Net uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren ‘Siber Güvenlik Yasa Tasarısı’nı hazırlamıştı.

Siber Güvenlik Uzmanları Sır Saklamak Zorunda

Siber güvenlik uzmanı olarak görev yapacak kişilere, çalışacağı kuruma ait özel bilgileri koruması ve 3. kişilere aktarmaması için yasal alt yapı da hazır hale getiriliyor. Kurumun tüm bilgilerine erişme imkanı olacak söz konusu kişilerin kurumlarla ilgili herhangi bir bilginin sızması ya da güvenlik açığı oluşumunda sorumlu tutulmaları sağlanarak, sistemlerin güvenliği sağlanacak. Siber uzmanlara ilişkin denetleme faaliyetlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yürütecek.

Sistem Açıklarını Kapatmayan Şirketlere Yaptırım Uygulanacak

Yasayla saldırılara karşı güvenlik açıklarını kapatmayan şirketlere de yaptırım uygulanacak. Tasarının yasalaşması sonrasında tüm kurum ve şirketlerin siber uzman istihdam etmesi de zorunlu olacak. Kamuda ise görev yapması için bin kişilik siber uzman ordusu için kadro ihdası yapılacak.

Siber Suçlara İlişkin Cezalar Artabilir

Şu anda mahkeme kararıyla terör içerikli siteleri engelleyen ve terör propagandası yapan kişilerin tespitini yapan BTK’nın da daha etkin rol üstleneceği öğrenildi. Buna göre, DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sosyal medya ve interneti etkin kullanan terör örgütlerine destek veren kişilerin anında tespiti ile bu kişilerin cezalandırılması sağlanacak.Cezai yaptırımların da artırılması gündemde.