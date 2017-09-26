Sınırsız Hosting Paketleri Ne Gibi Avantaj Sağlıyor?

Sınırsız hosting paketleri, kullanıcılara limitsiz web sitesi barındırma hakkı veren ve hosting paketinde bulunan pek çok özelliğin sınırsız olarak sağlandığı hosting hizmetleridir.

Birden fazla web projeniz varsa, sınırsız web sitesi barındırma özelliği sunan sınırsız hosting paketleri ile proje maliyetlerini azaltabilirsiniz. Disk alanı, trafik, subdomain, e-posta hesabı açma, veritabanı oluşturma gibi işlemleri de yine sınırsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Sınırsız Hosting Paketlerinin Avantajları Nelerdir?

Limitsiz hosting paketleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir çok avantaj sunmaktadır. Bu avantajları tek tek ele almak gerekirse;

1- Sınırsız Web Sitesi Barındırma

Sınırsız hosting paketleri kullanıcılara sunduğu en önemli avantajlardan biri sınırsız web sitesi barındırma özelliğidir. Bu özellikle, oluşturacağınız web sitelerinin tamamını sınırsız olarak tek bir hosting paketi altında barındırabilirsiniz. Limitsiz hosting paketleri, proje maliyetlerini düşüreceği gibi tüm web sitelerinin tek bir hosting paketi altında olması, projelerin yönetimini de kolaylaştıracaktır.

2- Limitsiz Disk Alanı

Her web projesi yazılımı, sitede kullanılan görseller ve diğer dosyaları ile birlikte, projenin büyüklüğüne göre disk alanına ihtiyaç duyar. Limitsiz hosting paketlerinde oluşturacağınız tüm projeler için sınırsız disk alanı özelliği ile kapasite sorunu yaşamadan projelerinizi yayınlayabilirsiniz.

3- Limitsiz Trafik

Sitenize gelen ziyaretçilerin yapacağı her sayfa gösterimi belli bir trafik oluşturacaktır. Bir çok hosting paketinde bu trafik miktarı değişkenlik göstermektedir. Eğer sitenize gelen trafik, hosting paketinizin size sağladığı trafik miktarından yüksek ise siteniz yavaşlar hatta fazla kaynak kullanımı yapacağından kapanabilir. Sınırsız hosting paketlerinde sunulan limitsiz trafik özelliği ile bu tür durumlar yaşamazsınız.

4- Limitsiz MySQL Veritabanı Oluşturma

Veritabanı, web sitenizde ya da sistemlerinizde bulunan verilerin belli bir düzen ile depolandığı sistemlerdir. Veritabanı içerisinde tablolar oluşturarak, web sitenizde ya da sistemlerinizde bulunan verileri kolayca yönetebilir, ihtiyaç duyduğunuzda görüntüleyebilirsiniz. Web siteleri için veritabanları en önemli özelliklerden biridir. Sınırsız hosting paketleri ile MySQL veri tabanı oluşturarak, projelerinizin yönetimini kolaylaştırabileceğiniz gibi ekstra veritabanı ihtiyaçlarınız sonucunda oluşabilecek maliyet artışlarının önüne geçebilirsiniz.

5- Limitsiz E-Posta Hesabı Oluşturma

Tüm hosting paketlerinde, her web projesi için belli sayıda e-posta hesabı oluşturabilirsiniz. Sınırsız hosting paketleri ile yönettiğiniz web siteleri için limitsiz e-posta hesabı oluşturabilirsiniz. Blog sitesi gibi projeler için çok da önemli olmayan bu özellik, kurumsal siteler için dikkate alınası gereken en önemli noktalardan bir tanesidir.

6- Limitsiz Subdomain Oluşturma

Subdmain, bir domain altında açılan alt alan adlarıdır. Örnek vermek gerekirse turhost.com bir domain, blog.turhost.com subdomain’dir. Ana projenize bağlı olarak geliştireceğiniz diğer projeleri subdomain’lerde barındırarak, marka algısını güçlendirebilirsiniz. Blog, destek, satış, etkinlik ya da kampanyalarınız için subdomain’ler oluşturarak, projenizi zenginleştirebilirsiniz. Sınırsız hosting paketleri ile limitsiz subdomain oluşturabilir, web projenize ait yeni web siteleri oluşturabilirsiniz.