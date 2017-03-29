Sosyal Medya Araçları

Sosyal medya artık günümüzde insanların sadece fotoğraf ya da video paylaşıp, iletişim kurdukları sosyal bir ortam olmaktan çıkıp, kişilerin ya da markaların müşterileri ile iletişim kurdukları, ürün ve hizmetlerini sergiledikleri, pazarlama ve tutundurma çalışmaları yaptıkları hatta satış sonrası destek verdikleri bir platforma dönüşmüş durumdadır. Durum böyle olunca, edinilen kitlenin bir marka için ne kadar doğru olduğu, sizi takip eden kişilerin nelerden hoşlandığı, internette sizinle ilgili nelerin konuşulduğunu öğrenmek, bunları ölçümlemek ve analiz etmek, sosyal medyanın en ihtiyaç duyulan ögeleri olmuştur.

Bu tür verileri ölçerek, iyi analiz edip markanız ile ilgili bir plan oluşturabilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenize en doğru mesajı vererek; sosyal medya üzerinde etkileşiminizi arttırabilir, hedef kitlenizin ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretebilir ve daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Bu da markanızın, sosyal medya üzerinde imajını arttırır ve doğrudan olmasa da dolaylı olarak satışlarınızın artmasında bir etken oluşturur.

Bu yazımızda, bu tür verilerin nasıl toplanacağı ve bunların analizinde sizlere yardımcı olacak ücretsiz sosyal medya araçlarından bahsedeceğim.

Google Alerts

Google Alerts, Google’ın bizlere sunmuş olduğu ücretsiz bir sosyal medya takip aracıdır. Bu araç ile markanız ya da sektörünüzle alakalı anahtar kelimeleri tanımlayarak, internet üzerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, belirlemiş olduğunuz anahtar kelimeler ile ilgili çıkan tüm konuları sizlere bildirerek; nerede, hangi tarihte ve hangi konuda konuşulduğunu ya da haber yapıldığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenizin hangi mecralarda olduğunu ya da markanız ile ilgili hangi mecralarda olumsuz görüşlerin sergilendiğini görebilir ve buna göre sosyal platformlar üzerinde daha iyi bir pozisyon alabilirsiniz.

Google Alerts’a, varolan herhangi bir Gmail hesabınız ile kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Tanımladığınız kelimeler anlık olarak, Gmail’de bulunan e-posta hesabınıza gelecektir. Türkçe ara yüze sahip olan Alerts’a buradan ulaşabilirsiniz.

Hootsuite

Hootsuite; Facebook, Twitter ve Google hesaplarınızı tek bir sayfa üzerinden yönetmenizi, gelen bildirimleri anlık olarak görmenizi, bu bildirimlere ya da mesajlara tek bir ara yüz üzerinden cevap vermenizi ve tüm bu etkileşimleri ölçümlemenizi sağlayan çok kapsamlı bir araçtır. Hootsuite ile birden fazla Facebook, Twitter ve Google+ hesabınız için paylaşım yapabilirsiniz. Hootsuite’in en kullanışlı özelliklerinden biri de tüm sosyal ağlar için bir ya da birden fazla içeriği farklı zamanlarda paylaşabilme imkânı vermesidir. Bu özellik sayesinde paylaşımlarınızı tek bir platform üzerinden günlük ya da haftalık olarak planlayabilir ve bu sayede zamandan yana tasarruf edebilirsiniz.

Hootsuite’in bir diğer güzel özelliği de kişiselleştirilebilir olmasıdır. Ana ekranda bulunan bilgileri düzenleyerek, hangi hesabınız ile ilgili hangi bilgi size daha fazla lazım ise buna göre bir düzenleme yapabilirsiniz.

Hootsuite ayrıca tüm hesaplarınız için grafik veriler halinde ayrı ayrı istatistikler sunmaktadır. Hootsuite ‘e bu adresten giriş yapabilirsiniz.

Social Mention

Social Mention, internette herhangi bir mecrada yayınlanan bir yazının, nerede ve ne zaman yayınlandığını gösteren, sosyal medya arama ağıdır.

Arama yapmak istediğiniz anahtar kelimeyi, arama çubuğuna girerek o anahtar kelime ile ilgili hangi platformda ve ne zaman bahsedildiğini görebilirsiniz. Social Mention arama yaptığınız anahtar kelimedeki sonuçları anlık olarak görüntüler.

Social Mention’ın, Google Alerts’tan farkı çıkan sonuçları analiz edebilme özelliğidir. Social Mention’da arama yaptığınızda çıkan sonuçlar ile birlikte, bu anahtar kelime ile yazılan yazıların; son 24 saatteki artış oranı, bahsedilen konulardaki duygu yoğunluğu, ilgili anahtar kelimeler gibi birçok veriye sol tarafta bulunan filtreleme seçeneklerinden ulaşabilirsiniz. Bu çıkan verileri yorumlayarak firma, pazar ve rakip analizi yapabilirsiniz. Tabi burada devreye yorumlama ve analiz etme gibi bambaşka bir kavram çıkıyor. Sonuçları veriler halinde görmekten ziyade asıl önemli olan bu sonuçları yorumlama ve analiz etmektir.

Twitter Analytics

Twitter Analytics, Twitter’da yapmış olduğunuz paylaşımların günlük, haftalık ve aylık olarak, almış olduğu etkileşimleri grafikler halinde gösteren bir sosyal medya analiz aracıdır. Sayfanın sağ üst tarafında bulunan tarih seçeneği ile herhangi bir tarih aralığını seçerek verilerinize ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada ilk olarak aldığınız görüntülenme sayınızı ve bu görüntülenmelerin günlere ait dağılımını grafikler halinde görebilirsiniz. Ayrıca atmış olduğunuz tweetlere, bu tweetlere ait görüntülenme sayısına, etkileşimine (favori, retweet, yanıt) ve etkileşim oranlarına ulaşabilirsiniz. Yine aynı listede herhangi tweetin üzerine tıklayarak, o tweetin ayrıntılı etkileşim analizine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın sağ tarafında, hesabınıza ait belirlediğiniz tarih aralığındaki etkileşim oranını, paylaştığınız bağlantılara tıklama oranlarını, paylaşımlarınızın retweet edilme sayısı, favorilere ekleme ve yanıtlama sayılarına ulaşabilirsiniz. Bu verileri rakamlar ve grafikler şeklinde veren bu araç ayrıca bir önceki döneme ait aylık ortalama artışları da sizlere belirtmektedir. Takipçilerinizin, ilgi alanlarına, ülke ve şehir bilgilerine, cinsiyet dağılımına ve en çok takip ettikleri diğer sayfalara da bu araçtan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu verileri .csv formatında dışa da aktarabilirsiniz.

Takipçiler hakkında detaylı bilgilerin olmaması, takipçilerin sayfaya nereden geldiği veya takipten vazgeçme gibi çok fazla detaylı bilgi vermemesi bu aracın eksik yanları. Twitter analiz aracına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Facebook İstatistikler

Facebook’un sunduğu en iyi hizmetlerden birisi olan istatistikler sayfası, takipçileriniz, yapmış olduğunuz paylaşımlar, edindiğiniz etkileşim gibi sayfanız ile ilgili çok fazla sayıda ve çok detaylı bilgiler sunmaktadır.

Kısaca bahsetmek gerekirse, Facebook istatistikler sayfası ile sayfanıza gelen beğenileri, yapmış olduğunuz paylaşımları, almış olduğunuz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı, gönderilerinizin kaç kişiye eriştiğini, içeriklerinizin gizlenme sayısını, sayfanız hakkında yapılan spam bildirimlerini, rakip analizi gibi pek çok bilgiyi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. En iyi sosyal medya araçlarından biri olan Facebook istatistik sayfası ile detaylı olarak aylık raporlama yapabilir ve analiz ederek, sayfanızın gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca hayranlarınızın yaşları, cinsiyetler, demografik yapıları ve ilgi alanlarını analiz ederek ihtiyaçlarına cevap verebilir, rakip analizi ile piyasa ve rakipleriniz hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada hesaplar açmak, paylaşımlarda bulunmak ve satış sonrası hizmet vermek kadar bu ağlardaki etkinliğinizi ve aldığınız etkileşimi ölçmek de çok önemlidir. Tabi bu verileri grafikler halinde görmek size sadece bilgi verir. Asıl önemli olan da bu bilgiler ışığında yorum ve analiz yaparak, bir strateji geliştirmektir. Sosyal medyada başarı olmak için bu verileri her ay düzenli olarak raporlamanız gerekmektedir. Bu şekilde hangi sosyal ağda, bir önceki aya göre neler yaptığınızı, ne şekilde geri dönüşler aldığınızı görerek, bir sonraki ay için daha etkili bir plan hazırlayabilirsiniz.