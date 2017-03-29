Sosyal Medya’da SEO ve Moderasyon

SEO’ da başarılı olabilmek için pek çok farklı çalışma yapmanız ve tüm bu çalışmaları kendi içlerinde koordineli olarak yürütmeniz gerekmektedir.

Bu çalışmalar site içi optimizasyon ve site dışı optimizasyon olarak ikiye ayrılır;

Site içi optimizasyon (On Page SEO); sitenin tasarımından başlar, kullanılan renkler, yazılım dili, script yapısı, link inşası, içeriklerin özgün olması, meta açıklamaları… vs pek çok başlıktan oluşur.

Site dışı optimizasyon (Off Page SEO) ise, blog, forum gibi sitelere eklencek makaleler, dizin sitelerinde gelen backlinkler ve en önemli kritelerden biri olan sosyal medya çalışmalarından oluşur.

Sosyal medya çalışmaları; sosyal medya sitelerinde sayfalar oluşturarak, fotoğraf, durum ve bağlantılar paylaşmak, kampanyalar oluşturmak ve iyi bir moderasyondan oluşur.

Site dışı optimizasyon da en az site içi optimizasyon kadar hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Her sosyal paylaşım sitesinin kendine özgü bir yapısı vardır. Bu farklılıklar; kullanıcı davranışları, ilgi gören içerikler, kişilerin birbirleri ile etkileşim kurabilme yapısı, resim boyutlandırması, erişilebilirlik algoritması gibi pek çok farklı yapıdan oluşur.

Bu farklılıklara dikkat ederek her sosyal paylaşım sitesi için farklı boyutlarda ve içeriklerde paylaşım yapılması gerekir. Bunlara dikkat edildiği sürece, paylaşılan görsellerin görünümü daha ilgi çekici olacak, durum ve link paylaşımları daha fazla ilgi görecek, bunun sonucunda sayfanın görünümü daha kaliteli bir yapıya sahip olacaktır. Bu da sayfanızın daha fazla beğeni alması ve yapmış olduğunuz paylaşımlar ile birlikte web sitenizin daha fazla ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesini sağlayacaktır. Sitenize gelen her bir ziyaretçi, site trafiğini arttıracak ve Google sitenizi daha fazla indexleyerek sıralamalarda siteniz üst sıralara çıkmasında etkili olacaktır.

Sosyal medya sitelerinde yapılması gerekenler;

Profillerinizi Tam ve Doğru Bilgilerle Optimize Edin

Sosyal medya sitelerinde açacağınız sayfalarda, profillerinizi ne kadar iyi optimize ederseniz arama motorları için bir o kadar dost ve güvenilir olursunuz.

Hesap ayarlarında bulunan ve kısaca sizi ya da kurumunuzu anlatan, hakkımızda kısımlarını özgün olarak doğru bilgiler ile güncelleyin. Hedeflenen anahtar kelimelerinizi abartmadan bu açıklamaların içinde kullanabilirsiniz. Sayfanızda bulunan, adres, çalışma saatleri, iletişim bilgileri, şehir gibi bilgileri tam ve esiksiz olarak belirtin.

Bu bilgiler ne kadar tam ve doğru olursa güvenilirliğiniz de bir o kadar artacaktır.

Ayrıca arama motorları için sitenizi ve sayfanızı senkronize edin. Sitenize gelen botlar bağlantılı olduğunuz sayfaları tarayacak ve sosyal hesabınız ile sitenizi ilişkilendirecektir. Hesabınız ne kadar kaliteli ve dolu içeriklerden oluşuyorsa, web siteniz Google’ın gözünde bir o kadar değer kazanacaktır.

İyi Bir Paylaşım Planı Oluşturun ve Özgün Olun

Öncelikle yapılması gereken, paylaşımları belli bir düzende kategorilere ayırmaktır. En çok yapılan hataların başında sadece pazarlama odaklı görsellerin ya da bağlantıların paylaşılmasıdır.

Sürekli ürün ve satın alma görsellerinden oluşan paylaşımlar yapmaktan kaçının. Bu, sayfanızı beğenen kişiler tarafından antipatik karşılanabilir; ilk önce etkileşiminiz daha sonra beğenen kişi sayısı azalabilir. Bunun sonucunda da tüm zamanınız ve emeğiniz boşa gidecektir.

Böyle yapmak yerine, sektörüne ya da ilgi alanına göre; haberler, kurum içi fotoğraflar, bilgilendirici grafik ya da infografikler, etkinlik görselleri, soru-cevap şeklinde paylaşılan bildirimler gibi paylaşımlar yapılmalıdır.

Daha sonra yukarıda da belirttiğim gibi paylaşım görsellerinizi mutlaka ilgili sosyal medya sitesinin yapısına göre boyutlandırın. Paylaşımlarınızda, paylaşımın türüne göre ilgili sayfalara link vermek faydalı olacaktır.

Bunlara dikkat edildiği sürece sayfanız, daha fazla ilgilerini çeker ve bununla birlikte insanların, sayfanızda daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Bu ilgi ile birlikte sitenize yönlenen kişiler SEO çalışmalarınız için vazgeçilmez olan tekil ziyaretçi sayısını günden güne arttıracaktır.

Sosyal Medyada Moderasyon Nasıl Yapılmalıdır?

Sosyal medya hesap yönetiminde başarılı olmak için gelen mesaj ve yorumları kesinlikle cevapsız bırakmayın. Eleştirilere açık olun. Sert eleştiriler karşısında soğukkanlı ve yapıcı bir üslupla cevap verin. Bir marka olduğunuzu asla unutmayın ve kişisel düşüncelerinizi bir kenara bırakın.

Unutmayın! Yapılan araştırmalarda “mutsuz müşterilerin” olumsuz değerlendirme yapma süreleri 23 yıla kadar çıkabileceği belirtiliyor ve mutlu müşteri, bu mutluluğunu ortalama 4-5 kişiye anlatıyorken mutsuz müşterilerde bu sayı 8 ila 13 kişiye kadar çıkıyor.

Pepperdine & Brown danışmanlık şirketinin yapmış olduğu araştırmaya göre mutsuz müşteriyi, mutlu edebilmek için en az 12 defa çok iyi hizmet vermek gerekiyor.

Bu rakamlarla birlikte; sosyal medya kullanım sıklığının arttığnı, insanların olumlu yada olumsuz düşüncelerini daha fazla kişiye ulaştırabildiğini, satış ve pazarlama maliyetlerinin günden güne arttığını düşünürsek, gelen kötü ya da olumsuz eleştirilere çok dikkatli ve yapıcı bir şekilde cevap vermemiz gerektiğini bir kez daha anlayabiliriz.

Çözüm odaklı bir moderasyon ile marka değerinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde insanlar, internet ortamında markanızın yer aldığı reklam ya da haberlere tıklamaktan çekinmeyecek ve bunun sonucunda, yapmış olduğunuz reklam ve pazarlama çalışmalarında başarıya ulaşarak web sitenize ziyaretçi çekebilecek, sitede daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabileceksiniz. Bu da sitenizin SEO puanına doğrudan etki edecektir.

SEO çalışmaları web siteleri arasında yapılan bir santranç oyunu gibidir. Belirli kuralları bildikten sonra geriye kalan sadece stratejidir. Bu stratejilerin en önemlilerinden biri olan, sosyal medya hesap yönetimi ile ilgili ne kadar doğru hamleler yaparsanız, başarıya ulaşma şansınız o kadar yüksek olacaktır.