Tasarım Programları ve Özellikleri

Her tasarımcı, yapmış olduğu işin özelliklerine uygun tasarım programları kullanmaktadır. Bu yazımda, tasarım sektörüne ilgi duyan ya da yeni başlayanlar için hangi programın ne tür özellikleri olduğundan ve hangi amaçlar ile kullanılacağından bahsedeceğim. Her program kendi içinde çok derin bir kullanıma sahip olduğundan vereceğim bilgiler temel düzeyde olacaktır.

Adobe Photoshop

Photoshop, piksel tabanlı çalışan bir tasarım programıdır. İlk olarak 1987 yılında Thomas Knoll tarafından oluşturulmuştur.

Matbaacılık, fotoğrafçılık ve reklamcılık başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılan Adobe Photoshop, dünden bugüne çok büyük gelişim kaydetmiş ve geçen 28 senede onlarca farklı sürüm ile yayınlanmıştır.

İlk sürümü 1988 yılında Macintosh Plus’ta siyah beyaz fotoğrafları düzenlemek için kullanılıyordu. Daha sonra Adobe firması yazılımın lisansını satın alarak ürünün gelişimine hız verdi.

Photoshop’ta “Filtre” seçeneklerini kullanarak, görseller üzerinde farklı efektler oluşturabilirsiniz. Sol tarafta bulunan “Tools” araçları ile görseliniz üzerinde istediğiniz alanları kesebilir, istemediğiniz yerleri silebilir ya da farklı renkler verebilirsiniz. Çalışmalarınızı “jpg, png, eps, raw ve gif” gibi istediğiniz formatta kaydedebilirsiniz.

Kısacası Photoshop, bir görseli her şeyi ile tamamen değiştirebilecek özelliklere sahip bir tasarım programıdır.

Adobe Illustrator

Illustrator’de yine bir Adobe ürünüdür. Photoshop’un aksine vektörel tabanlı çalışır. Adobe firması, Macromedia’ya ait olan Freehand programını 2005 yılında satın alarak, Illustrator programının temellerini atmıştır.

Illustrator programı genelde vektörel çizim yapan tasarımcıların tercihidir. Eski sürümü Freehand’e göre çok daha geniş işleyiş yapısına sahip olan Illustrator, vektörel çizimler dışında, piksel tabanlı görselleri de vektörele çevirerek üzerlerinde işlem yapma imkanı vermektedir. Bu işlemi sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz için çözünürlüğü yüksek bir görsele ihtiyacınız vardır.

Illustrator ile görsel kalitesi çok yüksek çizimler oluşturabilirsiniz. Menüleri ve kısa yolları bakımından Photoshop ile çok büyük benzerliklere sahiptir.

Corel Draw

İlk olarak 1989 yılında kullanıcıları ile tanışan Corel Draw Programı, vektörel tabanlı çalışan bir grafik tasarım programıdır. İlk sürümü CorelDraw 1.x olan programın bugün en güncel sürü Corel Draw X7’dir.

Piksel tabanlı çalışan programların aksine, vektörel olarak çalışan CorelDraw, yapılan çalışmanın boyutunu, kalite kaybı olmaksızın istenilen kadar büyütme imkanı verir.

Corel’in kullanım alanı oldukça geniştir. Özellikle matbaa sektöründe en çok tercih edilen program olan Corel Draw, ayrıca digital baskı yapan firmalar, tekstil firmaları, tabelacılar ve reklam tanıtım firmalarında kullanılır.

RGB, CMYK, Gray gibi renk seçenekleri olan Corel’in en büyük avantajlarından biri, yüksek kalitedeki çalışmaları diğer programlara oranla daha düşük boyutlarda kaydetme imkanı vermesidir.

Adobe Indesign

Yine bir Adobe ürünü olan Indesign, katalog, dergi ya da kitap gibi çok safalı çalışmaları daha kolay ve pratik şekilde yapma imkanı veren geniş kapsamlı bir masaüstü yayıncılık programdır.

İlk olarak 1999 yılında Indesign 1.0 sürümü ile yayınlanan program günümüze kadar 14 farklı sürüm ile gelişimini sürdürdü.

Indesign ile tüm sayfaları ayrı ayrı tasarlamadan, belli bir sayfa şablonu oluşturabilir ve bu şablonlar üzerinden çalışmanızı daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca diğer Adobe ürünleri ile entegre çalışan program, Photoshop yada Illustrator gibi programlarda yapmış olduğunuz çalışmaları, kolayca aktarmanızı sağlar.

Genelde yayın evleri ve dergi firmalarında kullanılan Indesign, kros koyma, taşma payı verme ve baskı ön izleme gibi özellikleri sayesinde, yapılan çalışmanın baskıya girmeden önce detaylı kontrolünü sağlamanıza yardımcı olur.

Ara yüzü, menüleri ve kısa yolları bakımından diğer Adobe ürünleri ile aynı özellikleri taşıyan bu program sayesinde, çok sayfalı çalışmalarını en iyi şekilde yapabilirsiniz.

AutoCAD

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Autodesk firması tarafından 1980’lerde piyasa sürülen ve teknik resim çizmek için kullanılan vektörel tabanlı bir tasarım programıdır.

İlk olarak Aralık, 1982 tarihinde 1.0 versiyonu ile piyasa çıkan AutoCAD, günümüze kadar 28 farklı versiyon ile gelişimini devam ettirmiştir. AutoCAD ile 2 ve 3 boyutlu çizimler yapmak mümkündür.

Genellikle mühendisler, restoratörler, teknikerler ve teknik ressamlar tarafından kullanılmaktadır.

3DS Max

1990 yılında Auto Desk firması tarafından üretilen ve 3B modelleme yapan en gelişmiş ve tercih edilen görselleştirme ve animasyon programıdır.

3ds Max, karakter modelleme, hareket yakalama, parçacık sistemleri ve gelişmiş denetçiler gibi birçok özelliği içinde barındıran tek bir paket olarak hizmet vermektedir. Mekan tasarımlarında hazır olarak sunduğu nesneler ile kapı, duvar, pencere gibi bileşenleri ölçülendirerek daha hızlı ve pratik bir şekilde projelerinize ekleyebilirsiniz.

3D modellemede en çok kullanılan programlardan biri olan 3ds Max yüzey, tutunma, bağlanma, pozisyon, yönelme gibi kısıtlayıcılarıyla gelişmiş animasyon yapıma imkan vermektedir.