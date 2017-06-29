Ücretsiz SSL Kurulumu Nasıl Yapılır?

SSL sertifikaları artık sitedeki bilgi güvenliğinin sağlamanın dışında, Google’ın son algoritması ile önemli bir SEO kriteri haline gelmiş bulunmakta. HTTPS prokolü olmayan web siteleri, Google tarafından güvensiz olarak işaretlenmekte ve arama sonuçları sıralamasında alt sıralara düşmektedir.

Sitenizin arama motorları tarafından güvensiz olarak işaretlenmesi önlemek ve organik trafiğini arttırmak için HTTP’den HTTPS’e geçiş yapmanız gerekmektedir. Piyasada, özelliklerine göre pek çok SSL sertifikası bulunmaktadır. Şifreleme hızı ve yeşil bar özelliklerine göre farklı fiyatlarda sunulan SSL sertfikalarından, ihtiyacınıza en uygun SSL sertifikasını seçerek sitenize kurabilirsiniz.

Dilerseniz Let’s Encrypt ile sitenize ücretsiz SSL kurulumu yapabilirsiniz.

Let’s Encrypt Nedir?

Let’s Encrypt, tüm web sitelerinin bağlantılarını şifreleyerek, kullanıcılara daha güvenli internet deneyimi sağlama amacı ile kurulan sivil toplum kuruluşu Internet Security Research Group tarafından oluşturulmuş, ücretsiz SSL servisidir.

Security Research Group, ilk olarak 2015 yılında üretilmiştir. Cisco, Mozilla ve Electronic Frontier Foundation firmaları tarafından finanse edilmektedir.

Let’s Encrypt ile sıfır maliyetle sitenizi HTTPS protokolü ile yayınlayabilirsiniz. Chrome, Mozilla, Safari ve Explorer gibi modern tüm tarayıcılar tarafından desteklenen Let’s Encrypt’i, aynı zamanda iOS ve Android işletim sistemleri tarafından da yüzde yüz desteklenmektedir. Let’s Encrypt’in sağlamış olduğu bir diğer kolaylık da statik IP ihtiyacını ortadan kaldırıyor olmasıdır.

Not: Önemli kullanıcı bilgilerinin yer aldığı siteler ve online ödeme yapılan e-ticaret siteleri için tavsiye edilmemektedir. Bu tür siteler için yüksek şifreleme özelliğine sahip SSL sertifikaları tercih edilmelidir. Comodo SSL, Global Sign SSL ve Alpha SSL sertifikaları, sahip olduğu şifreleme özelliği ile kişisel verilerin korunması konusunda öne çıkan güvenli SSL sertifikalarıdır.

Let’s Encrypt Nasıl Kurulur?

Let’s Encrypt ücretsiz SSL kurulumu işlemlerini Plesk Panel üzerinden, aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

Turhost yönetim paneli üzerinden, Plesk’e Giriş sekmesine tıklayınız. Ardından Plesk arayüzünden bulunan Let’s Encrypt seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada, “Select what else can e secured” seçeneği aktifleştirin ve Kur butonuna basın. Bu işlemlerin ardından ücretsiz SSL kurulumu işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlamış olacaksınız.

Let’s Encrypt SSL’i diğer hosting kontrol panellerinde de aynı şekilde yükleyebilirsiniz. Let’s Encrypt SSL, 3 aylık olarak yüklenmekte ve her 3 aylık periyotta SSL sertifikası otomatik olarak yenilenmektedir.