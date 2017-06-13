VodafoneNet İnternet Nasıldır?

VodafoneNet interneti kullanmayı düşünen ve araştıranlar varsa, yazının en başında kesin bir dille yazıyorum; SAKIN!

Yaklaşık 10 yıldır sabit internet kullanıcısıyım. TTNET’i de BiriNet’i de Süperonline’ı da kullandım. Hepsinde farklı sorunlar yaşadım. Tam çıldırma noktasına kadar zorlasalar da sonunda sorunlarımı çözdüler ve bir şekilde kullanamaya devam ettim. Ancak, VodafoneNet yaşatmış olduğu sorunlara karşı hiç bir çözüm üretemiyor. Tamam ezbere konuşan bir çağrı merkezi var. Hiç bir konuda yardımcı olmamakla birlikte, telefonda atar da yapıyorlar. İnanılacak gibi değil 🙂

VodafoneNet ile ilk ve en önemli sorunlarımızdan biri herkesin tahmin ettiği edeceği gibi hız sorunları oldu. 16 Mbps’e kadar diye verilen internet hizmetini 6 Mbps indirime hızında, 0,3 Mbps yükleme hızında kullandıran Vodafone, her aradığımda sorunun düzeldiğini söyleyip, uzun bir süre hiç bir şey yapmadı. (Bu arada bulunduğum lokasyonun alt yapısı 16 Mbps’i destekliyor.) Artık sürekli arıyor olmamdan sıkıldılar sanırım, telefondaki çağrı merkezi personeli, “tamam internet hızınızı 12 Mbps’e çıkarıyorum.” şeklinde çok büyük bir lütufta bulunurcasına bir cevap verdi.

Ben: İnternet hızımı oradan tek bir işlemde yükseltebiliyorsunuz madem, neden beni 5. sefer aratıyorsunuz?

Çağrı Merkezi: Şey..ımmm..yaniii.. şimmdiiii…. 🙂

VodafoneNet iyi midir? Kesinlikle değildir. Çünkü bağlantı hızınızın yavaş olmasının yanında, size gelen faturalar hiç bir zaman taahhüt edilen fatura tutarında olmayacaktır.

Vodafone Net ile son vukuatımız şu şekilde oldu;

Adres değişikliğinde bulundum. İnternetimi yeni bulunduğum adrese aktarmak istediğimi belirttim ve işlemler başladı. 3-4 gün sonra mesaj geldi. “İnternetinizin nakil işlemi gerçekleşmiştir.” diye. Ancak internet çalışmıyor. Çağrı merkezini aradığımda bana, “aşağıda kablonun ucuna adınızı yazdık, oradan sonrası sende, biz karışmıyoruz denildi.” 🙂

“Biz de paranın üzerine VodafoneNet yazalım o zaman. Faturamızı ödemiş kabul edin.”

Biraz hararetli bir tartışmadan sonra; “bizim her bölgede yeterli teknik ekibimiz yok o yüzden gönderemiyoruz.” denildi. Türkiye’de yıllardır hizmet veren VodafoneNet, yetersiz personel nedeni ile kullanıcılarına kaliteli hizmet sağlayamıyor, bilginiz olsun.

Konuşmanın sonunda; “Teknik destek için talep oluşturdum amaaa ekip gelmeyebilirler, bilginiz olsun.” denildi.

Yani aslında dedikleri şu; “sen şimdi kapat, bekle biraz, baktın gelen yok biraz küfür et içini dök sonra baktın olmuyor, lanet olsun de git bir tane elektrikçi bul, 250 dairelik sitenin santralinde internet hattını bulmaya çalış. Bulurken biraz daha küfür et. Ne olacak ki sanki, 6 ay daha taahhüdün var nasıl olsa gidemezsin. Gidersen de 18 ayın indirimini kitlerim sana.”

Daha sonra TTNET’tn ekip geldi ve kablonun bağlı olduğunu, eve internetin geldiğini ve sorunun İnternet Servis Sağlayıcısından kaynaklandığını söylediler. 5 gün oldu gelen giden, arayan soran yok.

VodafoneNet İnternet, Şikayetvar.com’da en çok şikayet edilen internet servis sağlayıcıların başında geliyor.

Size, Vodafone kötü gidin diğer firmalardan internet hizmeti alın demiyorum. Çünkü Türkiye’deki internet servis sağlayıcılarının hepsi birbirinden düzenbaz. Alınan paralara karşın verilen internet hizmeti, dünyanın en gelişmemiş ülkelerinde bile yoktur. Size hizmeti satana kadar kapınızda köpek olan firmalar, sözleşmeyi size imzalattığının ertesi günü yüzünüze bakmazlar.