WordPress Hosting Nedir?

WordPress Hosting, WordPress altyapısına sahip kişisel ya da kurumsal web sitelerinizi en yüksek performans alarak, sorunsuz bir şekilde yayınlamanızı sağlayan hosting paketleridir.

WordPress hosting’i, diğer hosting paketlerinden ayıran en önemli özelliği, WordPress’in ihtiyaç duyduğu scriptlere ve eklentilere göre optimize edilmiş olmasıdır. Ayrıca WordPress Hosting paketlerinde CPU oranları diğer hosting paketlerine oranla daha yüksektir.

Neden WordPress Hosting Kullanmalıyım?

Özellikle sitenize gelen yüksek trafiği sorunsuz olarak sağlayacak alt yapıya sahiptir. Ayrıca, standart hosting paketlerinde bazı eklenti ve dosya izinleri kısıtlı olarak verilmektedir. WordPress web sitenizi dilediğiniz gibi yönetmek ve ziyaretçilerinize daha hızlı ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için sitenizin trafiğine en uygun WordPress paketini seçmeniz gerekmektedir.

WordPress Hosting Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Öncelikle satın almayı düşündüğünüz WordPress Hosting paketinin genel özelliklerini inceleyin. Trafik, CPU, disk alanı gibi özelliklerin ihtiyaçlarınıza uygun olması gerekmektedir.

paketinin genel özelliklerini inceleyin. Trafik, CPU, disk alanı gibi özelliklerin ihtiyaçlarınıza uygun olması gerekmektedir. SSD disk’ler daha hızlı veri alış verişi sağladığı için hosting paketi alırken SSD olmasına dikkat edin. Özellikle Enterprise SSD (Kurumsal SSD)’ye sahip hosting paketlerini seçmeye özen gösterin. Kurumsal SSD’ler diğer standart SSD’lere oranla daha hızlı veri yazma ve okuma özelliğine sahiptir.

cPanel dünyada en çok tercih edilen hosting kontrol panellerinden biridir. Bu nedenle hosting seçerken, yönetim panelinin cPanel olması, web sitesi yönetimini daha kolay bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

Aylık trafik miktarı da diğer dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Aylık trafik miktarı, sitenize gelen ziyaretçi sayısını belirleyen temel bir özelliktir. Standart bir web sitesi için aylık 10 GB trafik yeterli olacaktır.

Tüm hosting paketlerinde olduğu gibi WordPress Hosting paketi seçiminde de, hizmet alacağınız firmanın her şartta koşulsuz destek hizmeti verdiğinden emin olun.

Seçeceğiniz hosting firmasına ait internette araştırma yapın. Hakkında yazılan haberleri ve şikayetleri okuyun. Sorun yaşamamak için müşteri memnuniyeti yüksek olan firmalar seçin.

Son olarak WordPress hosting paketleri ile birlikte sunulan, ücretsiz domain kaydı ya da ücretsiz domain transferi gibi yan ürünler ile ekstra maliyetlerden kurtulabilirsiniz.

Turhost WordPress Hosting Paketleri

Türkiye’nin önde gelen hosting firmalarından biri olan Turhost, güçlü sunucu altyapısı, çözüm odaklı profesyonel destek ekibi ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile kullanıcılarına hizmet sunmaktadır. Aşağıda yer alan hosting paketlerinden ihtiyacınıza en uygun olan paketi seçerek, siz de Turhost kullanıcılarının sahip olduğu ayrıcalıkları hemen yaşayabilirsiniz.